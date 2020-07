Juventus, elongazione per Dybala: niente lesioni per Danilo (Di lunedì 27 luglio 2020) Paulo Dybala è stato sottopostoquesta mattina, presso il JMedical, ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato «un’elongazione del muscolo retto femorale della coscia sinistra». Lo rende noto... Leggi su feedpress.me

romeoagresti : #Juventus: gli accertamenti radiologici al J Medical a cui s'è sottoposto #Dybala hanno evidenziato un'elongazione… - tuttosport : #Dybala, elongazione al retto femorale: salta #Cagliari e #ASRoma, a rischio il #Lione

Gigi Cagni, ex allenatore del Piacenza, ha rilasciato una intervista ai microfoni di TMW Radio per parlare della Juventus di Maurizio Sarri neo vincitrice dello scudetto e dell'allenatore ex Napoli: " ...(askanews) - La Juventus tira un sospiro di sollievo ... questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato un'elongazione del muscolo retto femorale della coscia ...