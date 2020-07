Io e te, la puntata di oggi, 27 luglio 2020. Anticipazioni e ospiti di Pierluigi Diaco (Di lunedì 27 luglio 2020) Riparte la trasmissione Io e te, con la conduzione di Pierluigi Diaco per la prima puntata della settimana. Dalle 14 su Rai Uno altri ospiti e interviste interessanti da seguire. Io e te: orario in tv e streaming, Anticipazioni Rai1 e Raiplay, quando va in onda, conduttori Nell’ultima puntata il conduttore Pierluigi Diaco ha intervistato Red Canzian, storico componente dei Pooh, con il quale ha parlato di tantissimi temi e dato vita a momenti emozionanti. Dopo aver mostrato un video in cui Mia Martini si lamentava del fatto che molti amici le avevano voltato le spalle, in un momento di grande commozione, Pierluigi Diaco ha lanciato un appello al suo pubblico: “Non vi permettete mai di dire a qualcuno quello ... Leggi su italiasera

RaiUno : Una nuova puntata di #IoeTe inizia ora su #Rai1, oggi ospite in studio #ManuelBortuzzo ?? #21luglio - DjChiamaItalia : Tanti auguri alle Directioners che oggi festeggiano i 10 anni dei @onedirection! La puntata di stasera di Say Wad s… - dferrazza : RT @albertoinfelise: Oggi è un giorno di lavoro speciale. Il direttore @MassimGiannini ha affidato a Giuseppe Salvaggiulo e a me il compito… - zazoomblog : Una Vita 27 luglio 2020: anticipazioni puntata di oggi. La partenza di Cinta e Jose - #luglio #2020: #anticipazioni… - OGiannino : RT @albertoinfelise: Oggi è un giorno di lavoro speciale. Il direttore @MassimGiannini ha affidato a Giuseppe Salvaggiulo e a me il compito… -