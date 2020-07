Inter-Napoli: orario, dove vederla in diretta TV, streaming LIVE e probabili formazioni (Di lunedì 27 luglio 2020) La 37esima giornata di Serie A vede in programma il big match di San Siro tra Inter e Napoli: i nerazzurri vogliono blindare il secondo posto in classifica alle spalle della Juventus, mentre la quadra di Gennaro Gattuso vuole continuare il buon momento di forma in attesa dell'impegno di Champions League contro il Barcellona. Vediamo i dettagli del match in programma martedì sera alle 21.45. dove e quando si gioca Inter-Napoli si giocherà martedì 28 giugno 2020 allo stadio San Siro di Milano a... Leggi su 90min

adriandelmonte : Next season’s Serie A representatives in Europe are now confirmed: • Juventus • Inter • Atalanta • Lazio • Roma •… - Eurosport_IT : Dal rocambolesco 4-3 sul Napoli, alla doppia vittoria sull'Inter fino a quella decisiva sulla Lazio: le tappe-chiav… - MatteoBarzaghi : Buone notizie per De Vrij. Esami hanno evidenziato solo una lieve distorsione. Forse riesce ad andare in panchina a… - Stenapoli : RT @sscnapoli: ?? #InterNapoli sarà diretta dall’arbitro Valeri di Roma ?? - apetrazzuolo : VERSO IL MATCH - Napoli, possibili otto cambi contro l'Inter, domani la partenza per Milano -