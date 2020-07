Il Cav. in trasparenza (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma. Poteva scegliere la soluzione Francisco Franco, sparire del tutto e lasciar governare la corte avvolgendosi nel più muto mistero, ma ha invece scelto la soluzione Leonida Breznev: Silvio Berlusconi c’è e non c’è, appare in silhouette come Alfred Hitchock nei suoi film, qualche immagine in posa Leggi su ilfoglio

Liguria. Presentato oggi presso la Sala Trasparenza di Regione Liguria il progetto dell’ACOL Associazione Gruppi corali liguri, ideato dal neo presidente Acol Daniela Ottobrini, alla presenza dell’ass ...

Altolà del Cav a Conte: "I governo rispetti le garanzie costituzionali"

Silvio Berlusconi è pronto a collaborare con il governo ma non ad accettare forzature. Il leader di Forza Italia è convinto che in democrazia la forma è sostanza e le garanzie costituzionali debbano e ...

Silvio Berlusconi è pronto a collaborare con il governo ma non ad accettare forzature. Il leader di Forza Italia è convinto che in democrazia la forma è sostanza e le garanzie costituzionali debbano e ...