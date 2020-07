"I soldi li metto nel baule". Le intercettazioni che incastrano la compagna di Montella (Di lunedì 27 luglio 2020) “Senti il profumo che fa quel coso. Amore è resina pura”. “Lo metto sul balcone se vuoi? Dentro un barattolo”. Sono solo alcune delle intercettazioni che hanno incastrato Maria Luisa Cattaneo, la compagna di Montella, il carabiniere indagato per essere a capo della “banda” della caserma di Piacenza. Storie di droga e abusi di cui, secondo gli inquirenti, la donna era perfettamente a conoscenza e per le quali è finita agli arresti domiciliari, risponde di cinque episodi di spaccio.Racconta Il Corriere:Mery Cattaneo conosce l’attività del compagno. Consiglia al carabiniere di interrompere i rapporti con gli informatori dopo l’arresto dei soci-pusher Giardino. È sempre lei a metterlo in guardia dopo il ritrovamento di una microspia. Tanto che ... Leggi su huffingtonpost

