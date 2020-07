Glik a Villa Stuart per gli esami col Benevento: "Felice, l'Italia mi è mancata molto" (Di lunedì 27 luglio 2020) ROMA - Il Benevento è pronto al primo colpo per la serie A. Salvo clamorosi colpi di scena già visti nel caso Ramy. Questa mattina alle 11 Kamil Glik è arrivato a Villa Stuart per sottoporsi agli ... Leggi su corrieredellosport

TV7Benevento : Benevento, Glik a Villa Stuart per le visite mediche... - Max_Mogavero : Kamil Glik è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche: il difensore polacco firmerà un contratto di tre anni c… - sportli26181512 : Glik a Villa Stuart per gli esami col #Benevento: “Felice, l’Italia mi è mancata molto”: Il difensore del Monaco ne… -