Giovanna Abate svela un dramma: “è volata in cielo troppo giovane e ci ha lasciato…” (FOTO) (Di lunedì 27 luglio 2020) L’ex tronista di Uomini e Donne, Giovanna Abate, ha deciso di aprirsi con i suoi fan svelando un dramma che le ha cambiato la vita. La protagonista ha approfittato di un po’ di tempo libero per rispondere ad alcune curiosità dei fan e la situazione ha preso una piega inaspettata. Nel dettaglio è stato toccato un tasto parecchio dolente che riguarda una perdita parecchio grave subita dalla donna. Allo stesso tempo, però, l’Abate ha parlato anche di uno degli eventi più gioiosi della sua vita. Vediamo tutti i dettagli. Il dramma di Giovanna Abate Giovanna Abate ha risposto alle domande dei fan su Instagram ed ha parlato di un dramma molto importante. ... Leggi su kontrokultura

ItaTvfan : Giovanna Abate racconta che cosa non ha funzionato con Sammy Hassan dopo... - LadyNews_ : #SammyHassan su #GiovannaAbate: 'Non si fidava di me, non è scattato l'innamoramento' - gossipnewitalia : Uomini e Donne Giovanna Abate e Davide Basolo stanno insieme? - infoitcultura : Giovanna Abate spara a zero su Sammy e replica a Giulio Raselli - infoitcultura : Gossip Uomini e Donne: Deianira insinua un dubbio su Giovanna Abate -