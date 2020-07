Geoffrey e Varya di 90 giorni per innamorarsi-Prima dei 90 giorni sono ancora fidanzati? (Di lunedì 27 luglio 2020) Continuano i nostri “approfondimenti” riguardanti le coppie protagoniste di 90 giorni per innamorarsi-Prima dei 90 giorni. La quarta stagione, andata in onda qualche mese fa negli Usa, è trasmessa in questa calda estate su Real Time. Alla domenica sera possiamo vedere i nuovi episodi del programma di TLC e tra i protagonisti di questa stagione, ci sono anche Geoffrey e Varya. Nel secondo episodi in onda ieri su Real Time, abbiamo visto l’incontro tra i due: Geoffrey ha deciso di volare dagli Usa alla Russia per incontrarla ma le cose non sono andate subito alla grande. Infatti tra i due c’è stato un po’ di imbarazzo, probabilmente anche a causa della timidezza ... Leggi su ultimenotizieflash

90 giorni per innamorarsi è un popolare reality americano (in Italia va in onda su Real Time ed è giunto alla sua settimana stagione) che segue le vicende di coppie formate da cittadini americani e st ...

