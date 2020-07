Eutanasia: pm chiede pena minima per la Mina Welby e Cappato (Di lunedì 27 luglio 2020) Tre anni e 4 mesi di condanna: questa la richiesta del pubblico ministero Marco Mansi in conclusione della requisitoria al processo a Massa contro Mina Welby e Mafco Cappato per la morte di Davide ... Leggi su tg.la7

Eutanasia, il pm chiede la condanna di Welby e Cappato: «Il reato di aiuto al suicidio sussiste, ma credo ai loro nobili intenti»

Eutanasia: pm chiede pena minima per la Mina Welby e Cappato

