Emery: «Sogno un trofeo per il Villarreal» – VIDEO (Di lunedì 27 luglio 2020) Unai Emery si è presentato ufficialmente nelle nuove vesti di allenatore del Villarreal: le sue dichiarazioni – VIDEO Unai Emery ha parlato in conferenza stampa presentandosi come nuovo tecnico del Villareal. «Sogno un trofeo per il Villarreal», ha dichiarato l’ex tecnico di Siviglia e Arsenal. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Emery Sogno Emery: “Sognare non costa nulla. E io voglio un titolo con il Villarreal” Il Posticipo Emery: "Sogno un trofeo per il Villarreal"

