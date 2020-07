Criscitiello: "ADL si mangia le mani per aver buttato la prima parte di stagione con Ancelotti" (Di lunedì 27 luglio 2020) Nel suo editoriale per TMW, il direttore Michele Criscitiello scrive: "Far passare in secondo piano il primo scudetto di Sarri in carriera sarebbe ingeneroso. Leggi su tuttonapoli

Nel suo editoriale per TMW, il direttore Michele Criscitiello scrive: "Far passare in secondo piano il primo scudetto di Sarri in carriera sarebbe ingeneroso. E’ il coronamento di una grande ascesa, c ...

Criscitiello: "5 milioni a Osimhen sono una follia! Che dirà Zielinski? ADL non deve darglieli"

Il giornalista e direttore della redazione di Sport Italia, intervenuto ai microfoni di Radio Marte, si è espresso sull'affare Osimhen. Michele Criscitiello ha rilasciato alcune dichiarazioni nel cors ...

