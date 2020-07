Coronavirus, nel Lazio 13 nuovi casi e un decesso (Di lunedì 27 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nel Lazio “oggi abbiamo 13 casi e un decesso. Di questi otto sono casi di importazione: un caso di nazionalità del Bangladesh, due casi da Spagna, due da Afghanistan, uno dal Pakistan, uno da Egitto e un caso di una donna da Capoverde con link con Arabia Saudita”. Lo rende noto l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, che aggiunge: “Stiamo lavorando per l’ordinanza per effettuare i test ai terminal dei pullman”. “Nella Asl Roma 1 dei due casi – spiega – nelle ultime 24 ore uno riguarda un uomo di nazionalità del Bangladesh e ricoverato al Policlinico Umberto I ed un secondo caso riguarda una donna con link familiare al cluster della comitiva di giovani in gita a ... Leggi su ildenaro

