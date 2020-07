Coronavirus: a Wuhan “nascosta la gravità dell’epidemia, la scena del crimine compromessa sin dall’inizio” (Di lunedì 27 luglio 2020) Il professor Kwok-Yung Yuen, che ha partecipato alle indagini effettuate a Wuhan sull’origine del Coronavirus, ha accusato le autorità locali di avere nascosto la gravità dell’iniziale epidemia. Secondo quanto dichiarato alla BBC, le autorità hanno distrutto le prove fisiche, e la loro risposta alle evidenze cliniche del virus è stata lenta. “Quando andammo nel mercato di Huanan (dove si ritiene abbia avuto origine il virus, ndr), non c’era nulla da esaminare, perché il mercato era già stato pulito“, ha spiegato Yuen. “Si può dire che la scena del crimine era già stata compromessa e poiché il mercato era stato pulito, non abbiamo potuto identificare nessun ospite che trasmetteva il virus agli ... Leggi su meteoweb.eu

