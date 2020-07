Che cos’è Parler, il social network su cui punta Donald Trump (Di lunedì 27 luglio 2020) Twitter è ormai il nemico pubblico numero uno di Donald Trump. La faida ha raggiunto il picco sul finire di maggio, quando la piattaforma fondata da Jack Dorsey ha deciso di segnalare un tweet in cui Trump minacciava di sparare contro i saccheggiatori che hanno agito durante le proteste del movimento Black Lives Matter. È il caso più noto, ma non certo l’unico: Reddit ha deciso di chiudere la più grande tra le sue sezioni di sostenitori del presidente americano, Twitch ha temporaneamente sospeso il canale di Trump per aver violato i termini relativi alla “condotta che promuove odio”, Snapchat ha fatto sapere il mese scorso che non promuoverà più i tweet di Trump sul suo canale Discover per non “amplificare voci che incitano alla ... Leggi su wired

SalvatoreMerlo : Consiglio vivamente di leggere questo pezzo di David Carretta, se volete sapere cos’è successo in Europa fino a sta… - martaottaviani : What remains of #Ayasofya. I can only keep the real one, as I saw her, in the deepest and most secret place in my h… - walterwhiteITA : Che cos’è Parler, il social network su cui punta Donald Trump - meeertik : la ragazza fa un po’ di giri torna e va davanti al ragazzo impassibile e fa per levargli lo zaino dicendo tipo “cos… - Teresat14547770 : Così Csm e magistrati provarono a insabbiare la sentenza taroccata - -

Ultime Notizie dalla rete : Che cos’è Cybercrime, compromessi 243 sotto-domini su Microsoft Azure Difesa e Sicurezza