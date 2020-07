CdS - Boga, Napoli impallidito per la richiesta del Sassuolo: si punta sulla volontà del calciatore (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Napoli continua a seguire con particolare attenzione Jeremie Boga del Sassuolo, considerato esterno ideale per rinforzare le corsie laterali. Leggi su tuttonapoli

AzzurrissimoTwi : ??CDS. Napoli impallidito dalla richiesta del Sassuolo per Boga - - tuttonapoli : CdS - Boga, Napoli impallidito per la richiesta del Sassuolo: si punta sulla volontà del calciatore - sscalcionapoli1 : CdS - Boga, per il Sassuolo sarà difficile trattenerlo: ci prova anche il Borussia Dortmund #calciomercato - Salvato95551627 : RT @MondoNapoli: CdS - Boga sempre più richiesto! Non solo il Napoli, ora c'è un altro top club su di lui: le ultime - - MondoNapoli : CdS - Boga sempre più richiesto! Non solo il Napoli, ora c'è un altro top club su di lui: le ultime -… -