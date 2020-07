Caro Porro, ho 14 anni e le scrivo di… caos scuola (Di lunedì 27 luglio 2020) Riportiamo, di seguito, alcune riflessioni di uno studente di liceo che ha voluto raccontarci perché i nuovi banchi di scuola che il ministro Azzolina vuole commissionare non funzioneranno mai nella quotidianità scolastica. Caro Nicola Porro, Ho 14 anni e sto per frequentare la seconda classe del liceo scientifico, la seguo sempre con interesse e le scrivo perché sono meravigliato dalla situazione riguardante le scuole italiane. La scuola è stata interrotta a febbraio e si è passati alla didattica a distanza, che in fin dei conti non è andata benissimo perché molti studenti hanno avuto problemi, sia per mancanza di strumenti, sia per la connessione a internet (che non tutti hanno di buon livello). L’ultimo mese di ... Leggi su nicolaporro

