Camici in Lombardia, Fontana: «I soldi in Svizzera sono risparmi di mamma e papà. Ho usato lo scudo rispettando le leggi» (Di lunedì 27 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (27 luglio)Il governatore della Lombardia Attilio Fontana offre una parziale risposta a uno degli interrogativi sollevati dall’inchiesta sui Camici nella quale è indagato, ovvero: da dove vengono i 5,3 milioni ereditati dalla madre e nascosti al fisco italiano in un conto in Svizzera, spostati in un trust alle Bahamas e infine regolarizzati con uno scudo fiscale nel 2015? «Mia mamma e mio papà hanno lavorato tutta la vita e quando mamma è morta ho deciso, rispettando le leggi di questo Paese, di utilizzare lo scudo che un governo di centrosinistra aveva deciso di offrire», ha dichiarato il presidente della Lombardia ai microfoni del TgR. ... Leggi su open.online

borghi_claudio : Mille pagine di cose pruriginose ma di cui fatico a capire il danno e il rilievo penale (la regione Lombardia non h… - matteosalvinimi : #Salvini: Cittadini di Roma e del Lazio hanno visto sperperare 14 milioni di euro da Zingaretti per mascherine mai… - fattoquotidiano : Camici Lombardia, Salvini: ‘Non rispondo ai cronisti, non parlo di fantasie. Fontana accusato perché mamma ha lasci… - 000Salvatore : RT @LaFranci27: #Zingaretti fa sparire 13 MILIONI di euro per mascherine mai consegnate: Magistratura inerte e Media silenti. #Fontana non… - marinellapastor : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Cittadini di Roma e del Lazio hanno visto sperperare 14 milioni di euro da Zingaretti per mascherine mai arr… -