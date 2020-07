Bambina di 11 anni annega in piscina mentre “giocava a fare il morto con le amiche”: tragedia ad Ercolano (Di lunedì 27 luglio 2020) Ercolano, bimba annegata in piscina Pasqualina D’Anna, 11 anni, è morta annegata domenica 26 luglio nella piscina dell’Hotel Punta Quattro Venti a Ercolano (Napoli). Secondo quanto scrive Il Mattino, prima della tragedia la piccola stava giocando a “fare il morto” nell’acqua con le sue amiche. Il quotidiano riporta la testimonianza di una zia: “Lina non si riprendeva più. I bambini hanno chiamato il bagnino. Non c’è stato nulla da fare. Siamo distrutti”. La Bambina è figlia di Alessandro D’Anna, 37 anni, pregiudicato ritenuto legato al clan Ascione-Papale. La madre è invece la ... Leggi su tpi

