Anticipazioni Il Paradiso 28 luglio: Federico vuole tornare a lavorare all'atelier

Anticipazioni Il Paradiso 28 luglio: cosa succederà domani? La puntata inizia con l'arrivo delle Veneri, Marta, Rocco e Marta per iniziare la giornata di lavoro. Roberta raggiunge la Guarnieri alla sua auto, stupendosi che la moglie di Vittorio sia arrivata così presto; ma è il suo primo giorno da direttrice del "Paradiso" in assenza del marito e la Pellegrino la incoraggia. Intanto a casa Cattaneo Federico comunica a Silvia e a Luciano di voler riprendere a lavorare all'atelier. Perciò chiede al ragioniere di fissargli un appuntamento con Marta e Vittorio per parlarne. Lorena viene a sapere che Marina sarà protagonista del nuovo fotoromanzo di Brivio e, spinta da Irene, interessata Rocco che invece preferisce l'aspirante ...

