Vucinic: «Ho avuto il Covid, ero preoccupato. Juve? L’importante è vincere» (Di domenica 26 luglio 2020) Vucinic: «Ho avuto il Covid. Ai tifosi della Juve auguro la Champions». Le dichiarazioni dell’ex attaccante bianconero Mirko Vucinic, ex attaccante della Juventus, è stato intervistato dal Corriere dello Sport. Covid – «Ero in Montenegro, a Podgorica, ho sentito un po’ di alterazione: avevo la febbre a 38,2. Niente di che. Nei giorni successivi la temperatura è calata, per cui ero abbastanza tranquillo ma visto il periodo ho preferito fare il tampone: era positivo. Non l’ho presa bene, sinceramente. Con tanta gente che muore, anche nel mio Paese dove la situazione è abbastanza allarmante, ero preoccupato. Mi sembrava tutto strano: non avevo sintomi così ... Leggi su calcionews24

supercicciolo : RT @junews24com: Vucinic: «Ho avuto il Covid. Ai tifosi della Juve auguro la Champions» - - LaskaJuventus : RT @junews24com: Vucinic: «Ho avuto il Covid. Ai tifosi della Juve auguro la Champions» - - junews24com : Vucinic: «Ho avuto il Covid. Ai tifosi della Juve auguro la Champions» - -

Ultime Notizie dalla rete : Vucinic avuto Vucinic: «Ho avuto il Covid. Ai tifosi della Juve auguro la Champions» Juventus News 24 Vucinic: «Ho avuto il Covid, ero preoccupato. Juve? L’importante è vincere»

Mirko Vucinic, ex attaccante della Juventus, è stato intervistato dal Corriere dello Sport. COVID – «Ero in Montenegro, a Podgorica, ho sentito un po’ di alterazione: avevo la febbre a 38,2. Niente di ...

Roma, Vucinic: “Spero che arrivi una proprietà ricca”

Vucinic però ha parlato anche della sua ex squadra ... Ho passato cinque anni splendidi là, in un ambiente particolare: vincevamo delle coppe, abbiamo sfiorato due volte lo scudetto. Spero che arrivi ...

Mirko Vucinic, ex attaccante della Juventus, è stato intervistato dal Corriere dello Sport. COVID – «Ero in Montenegro, a Podgorica, ho sentito un po’ di alterazione: avevo la febbre a 38,2. Niente di ...Vucinic però ha parlato anche della sua ex squadra ... Ho passato cinque anni splendidi là, in un ambiente particolare: vincevamo delle coppe, abbiamo sfiorato due volte lo scudetto. Spero che arrivi ...