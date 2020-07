Tragedia a Roma, si butta dalla terrazza del Pincio e muore (Di domenica 26 luglio 2020) Roma - Un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere precipitato nella notte dalla terrazza del Pincio a Roma . A quanto ricostruito dai carabinieri, si sarebbe lanciato giù da un'altezza di 15 metri dopo ... Leggi su corrieredellosport

zazoomblog : Tragedia a Roma si butta dalla terrazza del Pincio e muore - #Tragedia #butta #dalla #terrazza - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Giù da terrazza Pincio dopo lite con fidanzata, muore. Vittima un 21enne. Tragedia nella notte a Roma #ANSA https://t.co… - AnsaRomaLazio : Giù da terrazza Pincio dopo lite con fidanzata, muore. Vittima un 21enne. Tragedia nella notte a Roma #ANSA - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: #Roma, muore dopo essersi lanciato dalla terrazza del #Pincio. La tragedia nella notte tra sabato e domenica: aveva 21 ann… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Giù dalla terrazza del Pincio dopo una lite con la fidanzata, muore. Tragedia nella notte a #Roma #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Roma

Tragedia al Pincio, la terrazza panoramica di Villa Borghese nel centro di Roma. Sul luogo del ritrovamento anche i militari della Settima sezione del Nucleo Investigativo per i rilievi. La ragazza av ...Tragedia a Roma, dove una ragazzo di appena 21 anni si è lanciato dalla Terrazza del Pincio dopo aver litigato con la fidanzata, anche lei 21enne. E’ successo intorno alle 2:30 di questa notte, in via ...