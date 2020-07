Tragedia a Roma: litiga con la fidanzata e si butta dalla terrazza del Pincio. Muore a 21 anni in ospedale (Di domenica 26 luglio 2020) litiga con la fidanzata, si getta dalla terrazza del Pincio e Muore in ospedale. È successo nella notte a Roma, intorno alle 2 e mezza. I carabinieri sono intervenuti dopo diverse richieste giunte al 112 in via Gabriele d’Annunzio. Sulla strada un ragazzo di 21 anni, dopo un volo di 15 metri. La vittima aveva bevuto alcolici e avrebbe avuto una discussione per motivi sentimentali con la fidanzata. Il litigio, il volo dalla terrazza del Pincio Secondo una prima ricostruzione, infatti – confermata anche dal racconto di alcuni testimoni – i due fidanzati stavano discutendo poco prima della Tragedia. Quindi il ventunenne ... Leggi su secoloditalia

