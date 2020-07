Stefano De Martino, il sospetto su Belén Rodriguez: “Lo fa rabbrividire” (Di domenica 26 luglio 2020) L’estate è iniziata con la rottura tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino e il gossip ha continuato a investigare i motivi di questo addio. Dagospia ha gettato ulteriore carne al fuoco con la notizia, secondo Roberto D’Agostino certa, che il conduttore di Made in Sud abbia tradito la bella modella argentina con Alessia Marcuzzi. Non sono mancate le smentite, ma ora De Martino sospetterebbe che dietro la diffusione dell’indiscrezione ci sia proprio Belén. Stefano De Martino sospetta Belén per la soffiata La presunta liaison tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi impazza e il settimanale Nuovo getta ora nuova luce su come sia successo. “Stefano si domanda se non sia stata ... Leggi su thesocialpost

