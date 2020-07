Sorpasso Real Madrid alla Juventus: nel mirino un big del Chelsea (Di domenica 26 luglio 2020) Non passa estate che non veda il Real Madrid protagonista sul mercato. I Blancos, infatti, stanno lavorando alacremente per piazzare colpi importanti in entrata, migliorando ulteriormente una squadra già notevole per quantità e qualità.caption id="attachment 774071" align="alignnone" width="1024" Kanté Chelsea (Getty Images)/captionSFIDASecondo Don Balon, i madrileni sarebbero vicinissimi all'acquisto di un vero e proprio top player. Si tratta di N'Golo Kanté. Il centrocampista francese potrebbe lasciare il Chelsea dopo quattro intense stagioni, in cui con i Blues ha conquistato una Premier League, una FA Cup e un'Europa League. L'affare dovrebbe concretizzarsi per 55 milioni di euro. Se così fosse, la Juventus verrebbe beffata: i bianconeri erano stati ... Leggi su itasportpress

Real Madrid, Zidane: "Il sorpasso sul Barcellona? Siamo avanti, ma non cambia nulla" TUTTO mercato WEB Liga: il Real Madrid chiude con un pari, goleada Barcellona pensando al Napoli

Il Barcellona, già certo del secondo posto, parte col turbo colpendo una traversa piena con il gran destro di Riqui Puig dalla distanza. Un tiro impressionante di Vidal scheggia la parte superiore del ...

Real Madrid, Modric: “Il lockdown ci ha reso più forti, ora la Champions League”

sponda Real. Con il centrocampista croato è arrivato il 34° titolo nazionale, in un post lockdown che ha visto i Blancos strapazzare la Liga spagnola con 10 vittorie su altrettante gare: freccia in ...

