Scuola: cosa succederà quando uno studente risulterà positivo al Coronavirus (Di domenica 26 luglio 2020) Nell’intervista che rilascia oggi a La Stampa, la ministra della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina spiega cosa succederà a Scuola quando uno studente risulterà positivo al Coronavirus: Per la riapertura del 14 settembre lei ha promesso che sarà tutto pronto, ma i sindacati lamentano ancora troppa confusione. Non si capisce, ad esempio, cosa succederà se uno studente risulterà contagiato… «In quel caso, il modello potrebbe essere simile a quello utilizzato di recente per gli esami di Stato. Tutti i compagni dovrebbero fare i tamponi e l’intera classe, temporaneamente, non si presenterebbe a Scuola. Ma sono misure che stiamo ancora scrivendo con i sindacati ... Leggi su nextquotidiano

