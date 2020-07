Previsioni Meteo, il caldo di fine Luglio non durerà a lungo: nuovo crollo termico dal 2-3 agosto, ancora maltempo all’orizzonte (Di domenica 26 luglio 2020) Previsioni Meteo – Luglio si concederà all’insegna di una fiammata rovente nordafricana, la prima della stagione, perlomeno di proporzioni importanti. Ma, ancora una volta, rileviamo una non continuità dell’azione subtropicale. È pur vero che un po’ tutta la settimana prossima sarà caratterizzata dall’alta pressione, poi via via più rovente dalla metà e verso il fine settimana, ma già nel corso del prossimo weekend, le correnti instabili nordatlantiche dovrebbero porre fine all’ondata di calore, irrompendo, peraltro anche drasticamente, attraverso un ennesimo, incisivo affondo di un cavo depressionario verso il Mediterraneo centro-settentrionale. Le dinamiche bariche attesi, già ... Leggi su meteoweb.eu

