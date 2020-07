Pordenone-Salernitana (lunedì, ore 21): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di domenica 26 luglio 2020) Trentasettesima giornata di Serie B e al Nereo Rocco di Trieste il Pordenone di Tesser proverà l’assalto al terzo posto battendo la Salernitana. Ramarri che sono usciti con un preziosissimo pareggio dall’insidioso campo di Ascoli, un risultato che di fatto mantiene inalterata la distanza dal terzo posto e permette di consolidare la zona playoff. Una squadra quella in mano a Tesser, che … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

StreamsCalcioTV : 1 Live Streams Pordenone (4) - (8) Salernitana (21:00 CET) - danitello80 : Dagens over 2.5-tripler ?? Empoli - Cosenza Pordenone - Salernitana Crotone - Frosinone Spezia - V Entella Perugia - Trapani - infobetting : Pordenone-Salernitana (lunedì, ore 21): formazioni ufficiali, quote, - wam_the : Salernitana, con il Pordenone sfatare il tabù trasferta. Obiettivo playoff - LeFootballenD2 : #SerieB programme : 21h Benevento - Chievo Cittadella - Venezia Crotone - Frosinone Empoli - Cosenza Juve Stabia… -

Ultime Notizie dalla rete : Pordenone Salernitana

Ora non si può più fallire La Salernitana sfida il Pordenone a Trieste e deve portare a casa punti – almeno uno – per restare agganciata al treno playoff. Reduce dalla sconfitta casalinga contro l’Emp ...Empoli - Cosenza è valevole per la giornata numero 37 del campionato di Serie B 2019/2020. La partita è in programma il giorno 27 luglio alle ore 21:00 allo stadio Carlo Castellani di Empoli. Attualme ...