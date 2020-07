Pescara: distrugge la fontana a picconate, un vandalo? No, il sindaco (Di domenica 26 luglio 2020) Il sindaco di Pescara distrugge una fontana perchè inutilizzabile e diventata ormai ritrovo di spacciatori e ‘zozzoni’ che la usavano come discarica. “Carlo Masci, il sindaco che ama Pescara”. E’ lo slogan che campeggia sulla pagina Facebook del primo cittadino, eletto nelle file del centrodestra. Giusto per levare di mezzo ogni equivoco, tiene a precisare che la fontana che ha fracassato era inutilizzabile da anni. Dunque non una protesta goliardica o politicizzata contro un qualche emblema di personaggi presunti dittatori o colonialisti, ma una rivolta contro il degrado di quel luogo. “Quando ci vuole, ci vuole”. Un post su Facebook, con tanto di video, per testimoniare la distruzione di un manufatto ... Leggi su chenews

