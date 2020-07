Ostia, controlli a tappeto della Polizia Locale: sanzionato stabilimento balneare, non rispettava le norme anti-Covid (Di domenica 26 luglio 2020) La Polizia Locale di Roma Capitale ha effettuato nel corso delle ultime ore controlli mirati nella zona di Ostia con presidi fissi sul lungomare e accertamenti riguardanti la vendita di alcool in maniera difforme da quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana. Il titolare di uno stabilimento balneare è stato sanzionato per inosservanza di alcune norme atte a limitare il contagio e per la somministrazione di alcol fuori dall’orario consentito. Una vigilanza particolare ha riguardato la sicurezza stradale, con oltre 700 illeciti contestati per violazione del Codice della Strada e 80 veicoli rimossi per intralcio alla circolazione. Leggi anche: Movida selvaggia a Roma: chiuse alcune ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Ostia, controlli a tappeto della Polizia Locale: sanzionato stabilimento balneare, non rispettava le norme anti-Cov… - svaleria__ : Situazione penosa e senza controlli sul treno per Ostia. Chi senza mascherina, distanza tra un posto e l'altro asso… - gisellaruccia : @CanettiQueen Sabaudia, Ostia e Torvaianica da bandire. Solo a Fregene gli ombrelloni sono distanziati e sono rispe… - 79_Alessio : RT @defelicidavide: @InfoAtac @iltrenoromalido cara arca perché non mettete più controlli sopra il trenino per Ostia? Molte persone non ind… - iltrenoromalido : RT @defelicidavide: @InfoAtac @iltrenoromalido cara arca perché non mettete più controlli sopra il trenino per Ostia? Molte persone non ind… -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia controlli Ostia, Polizia Locale: controlli e rimozioni sul lungomare Il Messaggero I soldati nelle spiagge tra paura e curiosità. La gente: “Qui è il caos”

DALL’INVIATO A VENTIMIGLIA (IMPERIA). Al primo giro nessuno si avvicina. Una signora chiede spiegazioni al bagnino biondo, ma anche lui i soldati in spiaggia non li aveva mai visti prima: «Spero non s ...

Ostia, Decimo Solidale associazione civica per il sociale, compie due anni

(AGR) Decimo Solidale riparte da via dei Promontori 77, nuova sede operativa dell’associazione presieduta da Biagio Caputi che ha fatto dell’impegno sociale il suo obiettivo. L’associazione compie dom ...

DALL’INVIATO A VENTIMIGLIA (IMPERIA). Al primo giro nessuno si avvicina. Una signora chiede spiegazioni al bagnino biondo, ma anche lui i soldati in spiaggia non li aveva mai visti prima: «Spero non s ...(AGR) Decimo Solidale riparte da via dei Promontori 77, nuova sede operativa dell’associazione presieduta da Biagio Caputi che ha fatto dell’impegno sociale il suo obiettivo. L’associazione compie dom ...