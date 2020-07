Nordio: «La sentenza contro Berlusconi fu uno scandalo». Come fecero fuori il Cav (Di domenica 26 luglio 2020) «La sentenza Mediaset e l’estromissione di Berlusconi dalla politica attiva? È stato detto e ripetuto che bisognava processarlo il 31 luglio 2013 perché i reati a suo carico si sarebbero prescritti il primo agosto di quell’anno. E invece questo non era vero. Una balla». Lo dice in un’intervista a Libero l’ex magistrato Carlo Nordio. «Lo scandalo di quella vicenda», spiega, «non sta tanto nella fissazione anticipata del processo e nella costituzione di un Collegio giudicante quantomeno discutibile. Sta in quello che è emerso dalle dichiarazioni del giudice relatore e soprattutto dall’applicazione della Legge Severino». Nordio e il conteggio della prescrizione Per l’ex toga «il conteggio della prescrizione ... Leggi su secoloditalia

EureosCriss : RT @marco_gervasoni: La sentenza #Berlusconi sta dimostrando che la magistratura italiana non più come ai tempi dell’affare #Tortora: è mil… - bagutti75 : RT @marco_gervasoni: La sentenza #Berlusconi sta dimostrando che la magistratura italiana non più come ai tempi dell’affare #Tortora: è mil… - SoniaLaVera : RT @marco_gervasoni: La sentenza #Berlusconi sta dimostrando che la magistratura italiana non più come ai tempi dell’affare #Tortora: è mil… - atestaltasempre : RT @marco_gervasoni: La sentenza #Berlusconi sta dimostrando che la magistratura italiana non più come ai tempi dell’affare #Tortora: è mil… - Peppeparma75 : RT @marco_gervasoni: La sentenza #Berlusconi sta dimostrando che la magistratura italiana non più come ai tempi dell’affare #Tortora: è mil… -

Ultime Notizie dalla rete : Nordio sentenza La vicenda dei marò, la giustizia "partigiana" dell'India e le... Il Gazzettino