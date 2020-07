Movida, raffica di controlli a Napoli: arresti e denunce (Di domenica 26 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – controlli a raffica a Napoli, dove questo fine settimana i carabinieri della compagnia Napoli Centro insieme a quelli del reggimento Campania con il supporto del Nucleo elicotteristi di Pontecagnano sono stati impegnati in un controllo a largo raggio nel centro storico della città e nei Quartieri Spagnoli. Obiettivo del servizio la repressione dell’illegalità diffusa, il contrasto allo spaccio di droga e all’abuso di sostanze stupefacenti. È stato arrestato per spaccio di droga Savare Dame, 41enne senegalese già noto alle forze dell’ordine. I militari, vestiti in borghese per passare inosservati, si sono addentrati nella Movida napoletana concentrandosi nella zona dei decumani tra piazza San Domenico ... Leggi su anteprima24

SecolodItalia1 : Monopattini, raffica di sanzioni a Roma. E la Raggi fa la guerra ai locali della movida - cronacadiroma : #Roma - #movida fuori controllo a #Trastevere : raffica di sanzioni e di identificati #21luglio - baritoday : Controlli a raffica tra lungomare e luoghi della movida: denunciato un commerciante per violazione in materia di ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Movida raffica Napoli, la movida selvaggia trasloca sui Quartieri Spagnoli senza controlli Il Mattino Napoli, la movida selvaggia trasloca sui Quartieri Spagnoli senza controlli

Spritz a un euro - meglio non pensare a che cosa ci mettono dentro - cicchetti a cinquanta centesimi bevuti a raffica, “canne” fumate - e passate di bocca in bocca - con la stessa disinvoltura che si ...

Tromba d’aria e nubifragio La Versilia colpita due volte

Risalendo verso nord, a Pietrasanta sono state molte le segnalazioni di alberi e grossi rami resi pericolanti dalle raffiche di vento ... zona di ristoranti e movida - il disservizio elettrico ...

Spritz a un euro - meglio non pensare a che cosa ci mettono dentro - cicchetti a cinquanta centesimi bevuti a raffica, “canne” fumate - e passate di bocca in bocca - con la stessa disinvoltura che si ...Risalendo verso nord, a Pietrasanta sono state molte le segnalazioni di alberi e grossi rami resi pericolanti dalle raffiche di vento ... zona di ristoranti e movida - il disservizio elettrico ...