MotoGP GP Andalusia 2020, Rossi: “Contento del ritorno sul podio, è quasi come una vittoria” (Di domenica 26 luglio 2020) “Sono molto contento di essere tornato sul podio, non è paragonabile a una vittoria ma è molto simile“. Così Valentino Rossi a margine del Gran Premio di Andalusia dove il Dottore ha conquistato la terza posizione tornando sul podio 17 gare dopo l’ultima volta (GP delle Americhe, 14 aprile 2019). “Sono davvero molto felice, è passato tanto tempo dall’ultimo podio e veniamo da un periodo negativo con brutti risultati – ha aggiunto Rossi nel post gara -. In questo weekend abbiamo iniziato a lavorare in maniera differente e di questo ne sono felice perché con il team abbiamo fatto un ottimo lavoro“. Leggi su sportface

