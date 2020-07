Migranti, 140 persone in difficoltà, “Stiamo morendo”. Alarm Phone, ‘Malta e Italia non rispondono’ (Di domenica 26 luglio 2020) Alarm Phone, 140 Migranti in mare, una barca rischia di affondare con 95 persone a bordo: “Stiamo morendo”. Malta non avrebbe risposto agli Sos. Ancora emergenza Migranti, questa volta per la presenza in mare di due barconi con a bordo 140 persone. URGENTE!!! ~95 persone sono a rischio di annegare nella zona SAR di #Malta! Hanno chiamato #AlarmPhone quando il motore ha smesso di funzionare e stavano imbarcando acqua. La situazione a bordo è critica. Autorità maltesi & Italiane sono informate ma non rispondono. Soccorrete! pic.twitter.com/qTcLwws9gx— Alarm Phone (@Alarm Phone) July 25, 2020 ... Leggi su newsmondo

