Marte | scoperta rivoluzionaria | un fungo da Chernobyl permette sopravvivenza

Un'incredibile scoperta da parte di un team di scienziati inglesi: un fungo generato all'interno del reattore di Chernobyl permetterebbe di vivere su Marte Se confermata, si tratterebbe di una scoperta storica e possibilmente rivoluzionaria. Alcuni ricercatori inglesi, a seguito di alcuni studi, avrebbero trovato alcune proprietà incredibili in un fungo generato all'interno del reattore nucleare

Uno dei più grossi ostacoli alle missioni su Marte è capire come proteggere l’equipaggio delle astronavi dai raggi cosmici pericolosi per l’organismo. In questi giorni, diversi scienziati sembrano ave ...Un team di scienziati inglesi ha scoperto un fungo in grado di sopravvivere alle radiazioni vicino alla centrale nucleare di Chernobyl.