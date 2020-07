Make up: ridefinire gli zigomi e scolpire il viso? Ecco i trucchi per farlo! (Di domenica 26 luglio 2020) zigomi scolpiti, alti e aristocratici non sono un sogno: con il Make up giusto potrete ridefinire ogni particolare perfettamente! I prodotti per alzare gli zigomi e apparire immediatamente perfetta esistono, basta solo scoprire quali usare e come! Curiose? Allora non vi resta che tuffarvi nella bellezza con un trucco strabiliante che vi farà apparire più giovani! Make-up: come ridefinire gli zigomi e scolpire il viso Chi desidera zigomi alti e sporgenti dovrà armarsi di un buon pennello e di qualche cosmetico per creare un effetto chiaroscuro, capace di mettere in risalto questa parte del viso. Ecco alcuni validi trucchetti per riuscire nell’intento! Per ... Leggi su pianetadonne.blog

Ultime Notizie dalla rete : Make ridefinire Mariangela Palatini: una make-up artist sulla vetta del mondo Il Martino