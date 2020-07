Lotta alla droga: il sindaco di Pescara distrugge la fontana degli spacciatori (video) (Di domenica 26 luglio 2020) “Quando ci vuole, ci vuole”. Un post su Facebook, con tanto di video, per testimoniare la distruzione di un manufatto e di una fontana a Pescara. E a prendere a martellate le opere non è un vandalo qualsiasi ma il sindaco della città, Carlo Masci. Il motivo? Il manufatto e la fontana, entrambi in stato di abbandono, fungevano rispettivamente da ‘deposito’ per lo spaccio e da discarica. Pubblicato da Carlo Masci, il sindaco che ama Pescara su Sabato 25 luglio 2020 “Piazza Martiri Pennesi, manufatto usato dagli spacciatori di droga come deposito. Strada Parco, fontana abbandonata da decenni e inutilizzabile usata come cassonetto ... Leggi su secoloditalia

