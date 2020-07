Lazio, Jessica Immobile impazzisce per la tripletta di Ciro: “Che gol hai fatto?” (Di domenica 26 luglio 2020) Questa sera la Lazio è tornata a macinare gioco e soprattutto gol, grazie principalmente ad un bomber ritrovato come Ciro Immobile, autore di una tripletta, tutta dedicata a sua moglie Jessica. Una dedica che, ovviamente, ha destato la bellissima reazione delle stessa compagna dell’attaccante biancoceleste, la quale ha espresso la sua immensa gioia attraverso Instagram: “Che gol hai fatto? Bravo amore mio, e sono 33″. Qualche minuto dopo Jessica ha pubblicato una nuova story, dove appare anche il piccolo Mattia, un po’ spaventato dai grandi festeggiamenti della mamma. Tutto questo non può che far piacere a Ciro Immobile, per il quale la famiglia è fondamentale e senza di essa non sarebbe mai riuscito a ... Leggi su sportface

