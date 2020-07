Lazio a valanga a Verona, tripletta di Immobile (Di lunedì 27 luglio 2020) Cinquina della Lazio a Verona nelle partite della 36esima giornata del campionato di serie A. Sotto 1-0 con un gol di Amrabat al 38', la Lazio ha poi ribaltatto il match con una tripletta di Immobile (un rigore, 34 gol totali), il gol di Milinkovic Savic e di Correa. La Roma batte la Fiorentina 2-1. Veretout porta i giallorossi in vantaggio al 45'. Poi il pareggio di Milenkovic al 54'. Gol partita di Dzeko all'86'. Pareggio tra Spal e Torino 1-1 con i gol di Verdi al 58' e D'Alessandro all'80'. Infine la vittoria dell'Udinese a Cagliari con il gol di Okaka dopo 3'.Risultati: Brescia- Parma 1-2, Genoa-Inter 0-3, Napoli-Sassuolo 2-0, Milan-Atalanta 1-1, Cagliari-Udinese 0-1, Roma-Fiorentina 2-1, Spal-Torino 1-1, Verona-Lazio 1-5, ore 21.45 Juventus-SampdoriaClassifica: ... Leggi su ilfogliettone

