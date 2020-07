La storia dei migranti fuggiti a Bari dopo i 400 arrivi dalla Sicilia (Di domenica 26 luglio 2020) Il deputato pugliese della Lega Rossano Sasso sostiene che alcuni dei 400 migranti arrivati in Puglia dalla Sicilia sono fuggiti: non solo la ventina scappati da Restinco a Brindisi, ma anche alcuni andati via dal Cara di Palese in provincia di Bari. Secondo Sasso “anche nel caso di Bari si sarebbero verificate fughe nella notte di ieri”. “Da fonti autorevoli – scrive Sasso – ho appreso che nelle ultime 24 ore, sarebbero giunti nel Cara di Bari Palese circa 400 immigrati dalla Sicilia, tutti già in quarantena per 14 giorni e tra questi alcuni casi sospetti di positivi al coronavirus. Indiscrezioni che sarebbero confermate dallo spostamento degli immigrati, già presenti all’interno ... Leggi su nextquotidiano

borghi_claudio : Mille pagine di cose pruriginose ma di cui fatico a capire il danno e il rilievo penale (la regione Lombardia non h… - Einaudieditore : Ricordate L’ESTATE FREDDA di @GianricoCarof? L’orribile storia della caserma Levante era già tutta lì. Si parlava d… - M5S_Europa : Storia, paesaggi mozzafiato, coltivazioni secolari: il #Vesuvio e tutta l'area vesuviana sono uno dei luoghi più af… - biagioamalfi : RT @La_manina__: Stavo rileggendo la storia dei Longobardi: rozzi, barbari e ignoranti. Senza arti né mestieri. Incapaci di governare, fece… - ArcangeloTito : @panoz4ever @skinnn85 @SCUtweet @juventibus @docgariff Sarri non manda a quel paese il capo ma al limite hai dei co… -

Ultime Notizie dalla rete : storia dei Da Forlì alla conquista del mondo: la storia dei talenti della danza Caterina e Angel ForlìToday "Mia zia uccisa il 2 agosto alla mia età. Sfilerò per lei"

Ho seguito i filoni processuali di Cavallini e dei mandanti. Solo che ogni volta che arrivi al punto giusto, ti depistano. E devi ricominciare, come la storia dei documenti desecretati ...

Esposito: il suo futuro sarà ancora in serie A, ma non all’Inter

InterLive.i è uno dei siti web più aggiornati sulla squadra di calcio dell'Inter. Ogni giorno pubblichiamo notizie aggionrate sulle vicende che riguardano lo storico club nerazzurro: dal calciomercato ...

Ho seguito i filoni processuali di Cavallini e dei mandanti. Solo che ogni volta che arrivi al punto giusto, ti depistano. E devi ricominciare, come la storia dei documenti desecretati ...InterLive.i è uno dei siti web più aggiornati sulla squadra di calcio dell'Inter. Ogni giorno pubblichiamo notizie aggionrate sulle vicende che riguardano lo storico club nerazzurro: dal calciomercato ...