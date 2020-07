Il semifreddo al caffè senza uova, un dessert leggero e veloce (Di domenica 26 luglio 2020) Il semifreddo al caffè senza uova, un dessert leggero e veloce. Il dolce che ti presentiamo oggi è un goloso semifreddo al caffè senza uova. Il vantaggio principale di questa ricetta, oltre alla leggerezza, alla freschezza e alla bontà, è che è molto semplice da preparare. Semplice, ma di effetto: la combinazione perfetta per occasioni particolari, come per esempio quando si hanno parenti o amici invitati a casa o quando si vogliono semplicemente stupire e deliziare i nostri bambini al pomeriggio della domenica. Tra l’altro, si tratta di un dolce perfetto, adesso che stiamo entrando a grandi passi nella stagione calda. Tra non molto il sole comincerà a picchiare come non mai ... Leggi su pianetadonne.blog

CaffeLoRe_ : #CaffeLoRe Delizioso e fresco dolce al cucchiaio, il semifreddo al caffè è una buonissima alternativa al gelato. ??… - CriseMaxcucina : Torta semifreddo al caffè, ricetta golosa passo a passo - monicaognitanto : RT @ToniaAntonella: #Ildolcedelladomenica ?? #BuonaDomenica #19luglio2020 Semifreddo al caffè ? - roccaverrastro : RT @ToniaAntonella: #Ildolcedelladomenica ?? #BuonaDomenica #19luglio2020 Semifreddo al caffè ? - ToniaAntonella : #Ildolcedelladomenica ?? #BuonaDomenica #19luglio2020 Semifreddo al caffè ? -

Ultime Notizie dalla rete : semifreddo caffè