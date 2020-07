I sofismi Di Soros E La Lotta Per Plasmare Una Nuova Scienza Economica (Di domenica 26 luglio 2020) Il tracollo del Sistema transatlantico ha fatto precipitare un flusso di “false soluzioni” promosse da quegli stessi incendiari che hanno fatto molto per alimentare il fuoco sotto una bolla Economica post-industriale per molti decenni. Queste false soluzioni hanno preso la forma del Green New Deal che propone di utilizzare la duplice crisi Economica / pandemia COVID-19 per accelerare la transizione verso un ordine mondiale decarbonizzato guidato da reti energetiche verdi, capitalizzazione e commercio / carbon tax e riduzione generale della popolazione. L’insipida visione alla base di questo paradigma è radicata in una devota misantropia che mira a risolvere i problemi dell’umanità stabilendo un regime di gestione post-nazione tecnocratico. L’altro paradigma avanzato dai presidenti Putin e Xi Jinping ... Leggi su databaseitalia

DatabaseItalia : Il tracollo del Sistema transatlantico ha fatto precipitare un flusso di 'false soluzioni'. #BeltandRoad… -

Ultime Notizie dalla rete : sofismi Soros "Soros e la società aperta", il libro di Pierre Antoine Plaquevent il Giornale