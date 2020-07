GP Andalusia, Moto2: Bastianini si impone nella tripletta azzurra (Di domenica 26 luglio 2020) A sette giorni di distanza dal successo di Luca Marini , a Jerez torna a suonare l'inno di Mameli, grazie alla splendida vittoria conquistata da Enea Bastianini , davanti a Luca Marini e Marco ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

SkySportMotoGP : ENEA BASTIANINI VINCE l'#AndaluciaGP ????? ???? JEREZ E’ TRICOLORE: podio tutto italiano in #Moto2 ? 1? ????… - SkySportMotoGP : Moto2: Bezzecchi-Bastianini, la gioia dopo le qualifiche #AndaluciaGP #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - Gazzetta_it : #Moto2 #Andalusia tris Italia: vince #Bastianini su #Marini e #Bezzecchi - irejdoc1897 : RT @SkySportMotoGP: ENEA BASTIANINI VINCE l'#AndaluciaGP ????? ???? JEREZ E’ TRICOLORE: podio tutto italiano in #Moto2 ? 1? ???? @eneabastianini… - RobSpera : RT @toMMilanello: ?? @eneabastianini ???? ?? @Luca_Marini_97 ???? ?? @Marco12_B ???? Sventola il tricolore in Andalusia #AndaluciaGP #Moto2 -