È morto Regis Philbin, leggenda e recordman della tv americana (Di domenica 26 luglio 2020) Regis Philbin, la leggenda del piccolo schermo detentore del record mondiale per il maggior numero ore di sulla televisione americana, è morto all’eta di 88 anni. La famiglia conferma la sua scomparsa con un comunicato a People senza offrire dettagli: “siamo lieti di aver potuto trascorrere del tempo con lui. Era un persona dotata di un leggendario senso dello humor e aveva la rara capacità di rendere ogni giorno memorabile” afferma la famiglia di Philbin.Nella sua lunga carriera è stato non solo un popolare anchor ma anche un attore, un cantante e un comico. Dopo aver trascorso anni conducendo show televisivi mattutini a Los Angeles, Philbin è tornato nella sua New York nel 1983 per condurre una ... Leggi su huffingtonpost

