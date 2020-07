Decreto agosto, novità sugli sgravi fiscali per i neoassunti (Di domenica 26 luglio 2020) Ancora novità dal Decreto legge agosto, sul quale il governo è a lavoro in queste ore. Nelle ultime bozze sarebbero previsti sei mesi di sgravi fiscali al 100% dei contributi per i neoassunti e 3-4 mesi di decontribuzione piena per i dipendenti che vengono fatti rientrare dalla Cassa integrazione. Le simulazioni per valutare l’effettiva efficacia di questo impianto di incentivi sono ancora in corso. Inoltre per stabilire la formula definitiva degli sgravi, servirà calcolare l’ammontare effettivo delle risorse inutilizzate per altri interventi già varati, come il Reddito di emergenza o la stessa Cig impiegata per il Covid. Rinvio delle cartelle esattoriali a novembre Il viceministro all’Economia Antonio Misiani ha annunciato intanto la ... Leggi su quifinanza

