Date preliminari Europa League 2020 con Milan o Roma: quando giocherebbero? Il calendario (Di domenica 26 luglio 2020) Con il Napoli qualificato di diritto alla fase finale grazie alla vittoria in Coppa Italia, Milan e Roma si giocano l’ultimo pass diretto per evitare il percorso di qualificazione alla prossima Europa League. Chi tra rossoneri e giallorossi finirà dietro nella classifica sarà costretto a cominciare il percorso europeo fin dal secondo turno di qualificazione del 17 settembre. Dopodiché, in caso di successo, si passerà alla gara secca del terzo turno il 24 settembre fino al match decisivo del 1° ottobre con gli spareggi. calendario QUALIFICAZIONE Europa League 20 agosto: Turno preliminare 27 agosto: Primo turno di qualificazione 17 settembre: Secondo turno di qualificazione 24 settembre: Terzo turno di qualificazione 1° ottobre: ... Leggi su sportface

