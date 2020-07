Coronavirus, multe salate e controlli a tappeto: da Milano a Ischia stretta anti-Covid in tutta Italia (Di domenica 26 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (26 luglio)Da Ischia a Milano, passando per Roma e (ieri) Salerno, in tutta Italia aumentano i controlli per il rispetto delle norme anti-Covid. multe e verifiche da Nord a Sud, in una domenica dal sole cocente e dalle tante persone riversate sulle spiagge e all’aperto. Ischia A Ischia, nella notte, gli agenti del commissariato di Polizia hanno multato per mille euro un bar di piazza antica Reggia, a Ischia Porto, perché i dipendenti non avevano la la mascherina. I poliziotti, guidati dalla vice questora Maria Antonietta Ferrara, hanno inflitto la multa in ottemperanza all’ordinanza firmata in questi giorni dal ... Leggi su open.online

L’inottemperanza alle norme anti-Covid 19 vigenti. Al titolare del bar è stata inflitta la multa prevista dalla recente ordinanza del presidente della giunta regionale campana Vincenzo De Luca.

Covid, allarme badanti dalla Romania. Test nel Lazio sui passeggeri dei bus. Milano, maximulte nella metro

Mentre in Italia si registra un lieve calo dei nuovi casi di coronavirus, 255 contro i 275 di ieri, e un numero stabile dei decessi, 5 per per tre giorni di fila, il Lazio annuncia test per chi torna ...

