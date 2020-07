Coronavirus, in Lombardia zero morti per la terza giornata consecutiva. Calano i ricoverati e diminuiscono anche i casi: +74 (ieri erano +79) (Di domenica 26 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (26 luglio) Il bollettino del 26 luglio I dati di domenica 26 luglio 2020 terza giornata consecutiva con zero morti per Coronavirus in Lombardia. Il dato dei decessi, dunque, resta stabile a 16.801; Calano, seppur di poco, i nuovi casi positivi che oggi sono +74 (di cui 11 debolmente positivi e 12 a seguito di test sierologici). ieri erano +79. Tornano a scendere – ed è questa la notizia positiva – il numero dei ricoverati che oggi sono 139, ovvero 9 in meno rispetto a ieri quando erano 148. In terapia intensiva ci sono ancora 13 persone, esattamente come ieri. I ... Leggi su open.online

