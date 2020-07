Coronavirus: ieri oltre 55mila persone controllate, solo 39 sanzionate (Di domenica 26 luglio 2020) Le Forze di polizia proseguono nelle attività di controllo per il rispetto delle misure di contenimento e anti contagio da Coronavirus. Il Viminale rende noto che nella giornata di ieri sono state effettuate verifiche su 55.780 persone, 39 sono state sanzionate e 10 sono state denunciate per non aver rispettato il divieto di mobilità perché in quarantena o positiva al virus. Inoltre, sono state verificate 7.470 attività ed esercizi commerciali, 21 i titolari sanzionati, 12 i provvedimenti di chiusura.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

