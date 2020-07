Coronavirus: i Balcani tra i principali focolai d'Europa (Di domenica 26 luglio 2020) Con oltre 1'000 casi accertati nelle ultime ventiquattro ore, nella regione il paese più colpito è la Romania Leggi su media.tio.ch

messveneto : Coronavirus, il bollettino della Protezione civile: altri cinque positivi al Covid in regione, tutti dai Balcani - BeatriceSpina1 : RT @OrlandoStier68: Coronavirus, due casi in più a Udine, tre a Gorizia, vengono tutti dai Balcani - manuscod : RT @OrlandoStier68: Coronavirus, due casi in più a Udine, tre a Gorizia, vengono tutti dai Balcani - OrlandoStier68 : Coronavirus, due casi in più a Udine, tre a Gorizia, vengono tutti dai Balcani - CriAreaNordMil : crocerossa: Dagli eventi drammatici del 1995 all'emergenza #Covid19 di questi mesi, l'impegno dei membri del Movime… -