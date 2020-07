Cinquina Lazio e tripletta Immobile. Vince la Roma. Torino e Udinese sono salve (Di domenica 26 luglio 2020) La trentaseiesima giornata è caratterizzata dal pokerissimo della Lazio al Bentegodi. L’Hellas Verona passa in vantaggio con la prima rete di Amrabat (su rigore) in Serie A ma viene rimontata dai sigilli di Milinkovic Savic, Correa e dalla tripletta di Immobile, che raggiunge quota 34 reti. L’Udinese passa a Cagliari: alla Sardegna Arena Okaka è decisivo per la salvezza aritmetica dei friulani. Pari al Mazza di Ferrara: succede tutto nella ripresa. A Verdi risponde D’Alessandro. La Roma Vince con due rigori contro la Fiorentina. Le reti dal dischetto di Veretout sono intervallate dal colpo di testa di Milenkovic. Preoccupazione per le condizioni di Pellegrini. CLASSIFICA: Juventus 80* Inter 76 Atalanta 75 ... Leggi su alfredopedulla

